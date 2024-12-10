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  4. Avcılar'da bir AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu

Avcılar'da bir AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu

10.12.2024 22:06
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Avcılar'daki bir alışveriş merkezinde ortalık fena halde karıştı. İki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında yumruklu, tekmeli, sopalı kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinin cop ile müdahale ettiği kavgada, şüphelilerden biri sandalye ile saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da bir AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu

Üniversite Mahallesi’ndeki bir AVM’nin zemin katında dolaşan 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.

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İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Kavga sırasında bir güvenlik görevlisi copla müdahale ederken, şüphelilerden biri de bir restorandan aldığı sandalye ile özel güvenlik görevlilerine vurdu. İhbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri geldi.

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Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünün ardından, iki şüpheli kişi serbest bırakıldı. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avcılar kavga Alışveriş merkezi sopa
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