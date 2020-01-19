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  4. Avcılar’da bir barda korkunç olay! Bar sahibi intihar etti

Avcılar’da bir barda korkunç olay! Bar sahibi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 19:33 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir bar sahibi, henüz bilinmeyen bir sebeple mekanında tabanca ile kendisini vurarak intihar etti.

Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan bir barda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir barın ortağı olduğu öğrenilen Sırrı Göçmen, mekana gelerek henüz bilinmeyen bir sebeple yanında getirdiği tabancaya kafasına sıkarak intihar etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan çalışanlar, Sırrı Göçmen’in kendini vurduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kanlar içinde olan Sırrı Göçmen’e müdahale etti.

Yapılan müdahalelere rağmen Göçmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, mekanda incelemelerde bulundu. Barın önüne gelen yakınları Göçmen’in ölüm haberiyle yıkıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Avcılar bar sahibi intihar Sırrı Göçmen

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