Avcılar’da çiğ köftecide dehşet! Önce sipariş verdi, son kurşunladı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Avcılar Ispartakule’de bulunan bir çiğ köfte dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre müşteri kılığında çiğköfte almaya gelen silahlı saldırgan, dükkan sahibi Burak Demir’e sipariş verdi. O sırada çiğköftecinin içinde dolaşan şahıs, bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı silah ile Demir’e iki el ateş etti. Bacağından yaralanan dükkan sahibi kanlar içerisinde yere düşerken, kaçmak isteyen saldırgana çevredeki bir kadının çantası ile müdahale etmek istedi. Çevredekilere aldırmayan saldırgan şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

''SİPARİŞİ HAZIRLARKEN İKİ EL ATEŞ ETMİŞ''

Olay anlarını anlatan Esnaf Mustafa Çeçen, “Bir kişi yan komşumuz olan çiğköfteciye gelerek sipariş vermiş. Dükkan sahibinin siparişi hazırladığı esnada ise belinden silahını çeken şahıs 2 el ateş etmiş. Olayda komşumuz bacağından vurulurken, saldırgan şahıs apar topar kaçmış. Yaralının ise durumunun şuanda iyi olduğunu duyduk, kısa süre sonra ameliyat olacakmış” diye konuştu.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı ilk tespitlerde yaralanan Burak Demir’in bazı kişilerle arasında sorun bulunduğu, saldırının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi.

(DHA)



