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  4. Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü tekme tokat dövdüler

Avcılar'da çocuğa çarpan alkollü sürücüyü tekme tokat dövdüler

23.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar sahilde alkollü olduğu iddia edilen sürücü çocuğa çarptı. Çocuğun yakınları ve çevredekiler, durdukları sürücüyü tekme tokat dövdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar sahilde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü çocuğa çarptı.

Çocuğun yakınları durdurdukları sürücüyü darp etti. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kavga anlarına çevredeki diğer çocuklar da tanık oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirdi.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Sürücü gözaltına alınırken, yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç içerisinde vatandaşlar tarafından darp edilmesi yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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