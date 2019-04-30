Avcılar'da çökme riski bulunan bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta bulunan Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki kolon ve kirişlerde çatlaklar oluştu.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk inceleme sonucu çökme riski bulunması dolayısıyla bina tahliye edildi. Binaya giriş yasaklanırken, çevrede önlem alındı.