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Avcılar’da D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 07:28 | Son Güncelleme

Avcılar’da 6 aracın birbirine çarptığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluşurken, kaza nedeniyle 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Avcılar’da D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 04:30 sıralarında Avcılar E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolu Topkapı istikameti Avcılar mevkiinde meydana geldi. E5 Karayolu üzerinde kaza yapan 2 otomobil yol kenarında beklediği esnada seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü kazayı görmesi üzerine hızını yavaşlattı. O esnada arkadan seyir halinde olan başka bir otomobil ticari taksiye çarptı. Çarpma sonucu ticari taksi yan yola uçarak seyir halinde olan 3 araca çarparak durabildi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası yan yolu trafiğe kapatırken, E5 Karayolu üzerinde dubalarla güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırılmasının ardından kapanan yan yol yeniden trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
zincirleme kaza Avcılar istanbul

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