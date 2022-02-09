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Avcılar'da davalı olduğu kişiden tehdit mesajları alan kişiye silahlı saldırı: Sana delikanlılığı göstereceğim

09.02.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da davalı olduğu kişiden sık sık tehdit mesajları alan kişi silahlı saldırıya uğradı. Söz konusu kişi için suç duyurusunda bulunan Muhammed Kopan, ''Verilmiş sadakamız varmış. Merminin bir tanesi yanağımın kenarından geçti. Benim başka biriyle sorunum yok. Ben bu işi yapanın da aynı kişi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kopan'a gelen tehdit mesajlarında ''Sana delikanlılığı göstereceğim. Sana ilk önce çocuklarının cenazesini göstereceğim'' ifadeleri yer alıyor.

Avcılar'da davalı olduğu kişiden tehdit mesajları alan kişiye silahlı saldırı: Sana delikanlılığı göstereceğim

Olay, gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesinde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre, mide ameliyatı geçiren Muhammed Kopan, tedavi amaçlı hastaneye gitmek için cipi ile yola çıktı. Dakikalar sonra karşı istikametten gelen motosikletli kişiler, Kopan'ın aracına 3 el ateş etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, yara almadan kurtulan Kopan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GÜN İÇİNDE HEM AİLESİ HEM CANI İLE TEHDİT EDİLDİ

Yaklaşık 2 yıl önce borç meselesi nedeniyle İran uyruklu A.J.'ye dava açan Kopan, 3 Şubat tarihinde davayı kazandı. Olay günü saat 12.15 sıralarında Kopan, A.J.'den ailesi ve canını kasteden tehdit mesajları almaya başladı. Mesajları saklayan adam, Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Kopan'ın daha önce de aynı şekilde mesajlar aldığı öğrendi.

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"TEHDİT MESAJLARI ALMAYA BAŞLADIM"

Silahlı saldırıya uğramadan önce tehdit mesajları aldığını söyleyen Muhammed Kopan, "Bizim, İran asıllı A.J. ile 2 yıldır davamız sürüyor. Biz bu davayı 3 Şubat'ta kazandık. Bu zaman zarfında zaten tehdit mesajları almıştık. Her seferinde de gidip, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu mahkemeyi kazanmamızın ardından da sabah saatlerinde, İran kodlu numaradan tehdit mesajları almaya başladım. Ben tekrar Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum. Davacı oldum, mesajları gösterdim" dedi.

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"MERMİNİN BİR TANESİ YANAĞIMIN KENARINDAN GEÇTİ"

Kopan, "Akşam saatlerinde evden çıktım. Hastaneye serum taktırmaya giderken, yolda bu kurşunlanma hadisesi oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Merminin bir tanesi yanağımın kenarından geçti. Benim başka biriyle sorunum yok. Ben bu işi yapanın da aynı kişi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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