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  4. Avcılar'da doktora gideceklerini söyleseler de ceza almaktan kurtulamadılar

Avcılar'da doktora gideceklerini söyleseler de ceza almaktan kurtulamadılar

20.12.2020 19:11 | Son Güncelleme:
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Avcılar'da doktora gideceklerini söyleseler de ceza almaktan kurtulamadılar

Avcılar’da yapılan denetimlerde doktora gideceğini öne süren kadın sürücü ile yanındaki arkadaşı, polisi buna inandıramayınca haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan işlem yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi’nde önlem alan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları ile trafiğe çıkanların kimlik ve sokağa çıkma izin belgelerini tek tek kontrol etti. Polis, durdurduğu bir otomobili kullanan kadın ile yanındaki kadın arkadaşına nereye gideceğini sordu. Polikliniğe giderek muayene olacağını söyleyen kadın iddiaya göre, çelişkili ifade verdi. Bunun üzerine sürücü ve yanında bulunan arkadaşına Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 180'er lira idari para cezası uyguladı. (DHA)

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