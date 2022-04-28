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Avcılar'da emlakçı evi satıp, kiracıyı sokağa attı: İftara 2 saat kala kapının önüne koydular

28.04.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da bir emlakçı kontratı devam eden kiracının evine iki kişiyle birlikte girerek eşyaları sokağa attı. Çocuklarıyla birlikte dışarıda kalan kaymakamlığın desteğiyle bir otele yerleştirilen Ebru Öksüz, ''Çocuklarımın okulu eve yakın olduğu için haziran ayına kadar süre vermesini istedim. İki kişiyle birlikte, iftara 2 saat kala gelip eşyalarımı boşalttı. Elimdeki kira sözleşmesine göre 2 aylık depozitom da onlarda. Buna rağmen gelip eşyalarımı kapının önüne koydular. Şikayetçiyim'' dedi.

Avcılar'da emlakçı evi satıp, kiracıyı sokağa attı: İftara 2 saat kala kapının önüne koydular

Avcılar'da eşinden ayrıldıktan sonra 4 çocuğuyla birlikte, iki aylık depozito ve 1200 TL kira bedeliyle kontrat yaptığını söyleyen Öksüz, "Emlakçı evi sattığını söyleyip en kısa sürede boşaltmamı istedi. Çocuklarımın okulu eve yakın olduğu için haziran ayına kadar süre vermesini istedim. İki kişiyle birlikte, iftara 2 saat kala gelip eşyalarımı boşalttı" dedi.

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Ebru Öksüz, sokağa atılan eşyalarının bir kısmını ablasının işlettiği küçük bir marketin deposuna, taşınma zorluğu olan eşyaları da önünde bıraktı. Beyaz eşyalarını ise marketin içine taşıdı. Ebru Öksüz, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'dan yardım istedi. Öksüz'ün durumunu inceleyen kaymakamlık, çocuklarıyla birlikte geçici olarak otele yerleştirdi.

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''POLİSİ ARAMAK BİLE AKLIMA GELMEDİ''

Öksüz, polis merkezine giderek emlakçı hakkında da şikayetçi olacağını belirterek, "Ayrıldığım eşimden 1200 TL tazminat alıyorum. Bir tanıdığımın iş yerinde çalışıyorum. Bu evi ablama ve okula yakın olduğu için tutmuştum. Elimdeki kira sözleşmesine göre 2 aylık depozitom da onlarda. Buna rağmen gelip eşyalarımı kapının önüne koydular. Ben çaresizlik içerisindeyken polisi aramak aklıma bile gelmedi. Tek istediğim çocuklarımla başımızı sokacağımız bir evin olmasıydı" dedi.

Ev sahibi ile emlakçı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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(DHA)

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Avcılar
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