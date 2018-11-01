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Avcılar'da erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Avcılar'da erkek cesedi bulundu

Olay, Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı, şerit çekerek incelmelerde bulundu. Yapılan inlemelerde cesedin 49 yaşındaki Özkan E.'ye ait olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Avcılar erkek cesedi

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