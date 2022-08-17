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Avcılar'da eski koca vahşeti! Son mesajı katilinin numarası oldu: Her şey flaş disk içinde

17.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Murat Mimaroğlu adındaki kişi eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Şahin Arslan’ı öldürdü. Şahin Arslan’ın ablası, kardeşinin ölmeden önce annesine katilinin numarasını attığını söyledi. Abla, İlknur Arslan, ''Kardeşim tehdit edildi. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" ifadelerini kullandı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, Murat Mimaroğlu eski eşi Pınar İreç’in evine geldi. Burada İreç’in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Şahin Arslan ile karşılaşan Mimaroğlu, tartışma başlattı. Evin içinde başlayan tartışma kısa sürede sokağa taştı. Eski eş, eline aldığı bıçak ile Arslan’ı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Arslan’ı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Şahin Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arslan’ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"KOCASI TEHDİT EDİYOR"

Oğlu Şahin Arslan’ın planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden anne Fikriye Değirmenci, "Pınar’ın kocası kapıya gelmiş. Aşağıya in diyerek tehdit etmiş. Oğlumda küçük çocuk var uyuyor diyerek aşağıya inmemiş. Zaten o kadın oğlumu 2 gündür evinde tutuyordu. Dün gece de öldürmüşler. Kocası da tehdit ediyordu, kadında, kocasının ablası da. Hepsinin kanıtı var. Seni kaldırmamız 10 bin TL’ye bakar diyerek tehditte ettiler zaten. Benim oğlumu ortalıktan kaldıran bu aile. Onlarda suçsuz değiller. Oğlumu geri verecekler bana, o iki çocuğun boynunu bükük koymanın hesabını verecekler. Çocukları babasına çok düşkündü. Nasıl söyleyeceğimizi bilmiyoruz. 36 yaşında oğlum. Nasıl gömeceğim" dedi.

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"BANA BİR ŞEY OLURSA FLAŞ DİSK VAR ELİMDE, ONU POLİSE VERİRSİN"

Arslan’ın ablası İlknur Arslan "Gece saat 02.00’da polisler aradı ve kardeşimin hastanede olduğunu söyledi. Gittiğimde kardeşimin vefat ettiğini öğrendim. 2-3 yıldır konuştuğu bir kadın vardı kardeşimin. O sırada eşi ve başka insanlarla da konuştuğunu söylüyordu kardeşim. Hatta 'Bana bir şey olursa bir flaş disk var elimde, onu polislere verirsin' diyordu. Zaten olay olduğunda da kadının evindeymiş. Olayın ardından şahısta kaçmış. Biz bir an önce saldırganın bulunmasını istiyoruz. Kadının da bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti" dedi.

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KATİLİNİN NUMARASINI ANNESİNE MESAJ ATMIŞ

Şahin Arslan’ın kendisini öldüren saldırganın numarasını annesine mesaj olarak attığını söyleyen Arslan, "Kardeşim tehdit edildi. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" ifadelerini kullandı.

(DHA)


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