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Avcılar'da evli çiftin sır intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir ay önce Cihangir Mahallesi’nde bir ev kiralayan çift, bilinmeyen nedenle ilaç içerek yaşamlarına son vermek istedi. Kendilerinden geçmiş halde bulunan çift, hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da evli çiftin sır intihar girişimi

Olay, Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak’taki bir binada meydana geldi. Geçen ay kiraladıkları eve taşınan, bir yetişkin erkek çocukları bulunan S.H. ile eşi A.H. bilinmeyen nedenle çok sayıda hap içerek yaşamlarına son vermek istedi.

Bugün öğle saatlerinde annesi S.H. ile babası A.H.’nin uyanmaması üzerine odalarına giren çocukları onları hareketsiz bulunca, 112 Acil Servis’i aradı. Kısa sürede gelen 112 ekibi ve polisler, evli çifti Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Komşuları, çiftin geçen ay binaya taşındığını, zaman zaman kalabalık sayıda misafirleri geldiğini, intihar girişimine çok şaşırdıklarını söyledi.


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