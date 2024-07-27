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  4. Avcılar’da feci kaza! İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna girdi…

Avcılar’da feci kaza! İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna girdi…

27.07.2024 12:38
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Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce 3 araca çarptı ardından da petrol istasyonuna daldı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan İETT şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Avcılar’da feci kaza! İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna girdi…

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşanan kaza sabah 06.45’te Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür K., idaresindeki 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Otobüs, işçileri taşıyan bir minibüs ve 2 araca çarptıktan sonra yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonun tabelasına çarparak duran otobüsün şoförü kazada yara almazken işçilerin bulunduğu minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayı görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili çalışma başlattı. İETT otobüsünün şoförü Özgür K. gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Özgür K., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar İETT kaza
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