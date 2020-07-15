Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı

Avc\u0131lar'da Fevzi \u00c7akmak Mahallesi'nde \u0130stanbul Ula\u015f\u0131m A.\u015e'ye ba\u011fl\u0131 halk otob\u00fcs\u00fc a\u011faca ve \u00e7\u00f6p konteynerine \u00e7arpt\u0131. Kazan\u0131n \u015fof\u00f6r\u00fcn rahats\u0131zlanmas\u0131 sonucu ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi belirtildi. \nKaza sonras\u0131 \u015fof\u00f6r ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\n(DHA)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Havuz sonras\u0131 poza 1 milyon be\u011feni!2020 B\u0130M kurbanl\u0131k k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f ve b\u00fcy\u00fckba\u015f fiyatlar\u0131 ka\u00e7 para? MS\u00dc tercih sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!