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Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 13:11 | Son Güncelleme

Avcılar'da şoförün rahatsızlandığı belirtilen halk otobüsü ağaca ve çöp konteynerine çarparak kaza yaptı.

Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı

Avcılar'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı halk otobüsü ağaca ve çöp konteynerine çarptı. Kazanın şoförün rahatsızlanması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Kaza sonrası şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(DHA)

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