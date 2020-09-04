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  4. Avcılar'da hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Avcılar'da hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak binanın zemin katındaki dükkanını boşaltmak istemeyen bir kişi havaya ateş açtı. Pompalı tüfeği ve tabancasıyla dükkanı boşaltmak istemeyen şüpheli, polislerin 1 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki çanta dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm nedeniyle dükkanının boşaltılmasına karşı çıkan kiracı Recep B., zabıta ekiplerinin gelmesiyle çılgına döndü. Dükkanını boşaltmayacağını söyleyen Recep B., eline aldığı pompalı tüfekle etrafa bir el ateş açtı. Daha sonra dükkana kendini kapatan şahıs, tehditlerde bulunarak dükkanı yakacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak ,sokağı trafiğe kapattı. Recep B., ikna olmayınca olay yerine müzakereci polis ve özel harekat polisleri sevk edildi. Müzakereci polisler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Recep B., bir saat süren çalışmaların ardından ikna edildi. İkna edilen şahıs, polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Recep B.'nin arkadaşı Levent Yıldırım, "Benim çok samimi arkadaşım. Binanın yıkım kararı çıkmış. Arkadaşım da dükkan bulamayınca bu tür bir eyleme kalkıştı. Eylemde kazasız belasız bitti. Silahı varmış. Kimseye zarar vermez. Kendini yakardı, kimseye zarar vermezdi" dedi.
(ECİ-HK-NSO-CC-Y)

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Kaynak: DHA-İHA


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