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Avcılar'da iğrenç olay! 12 yaşındaki kızı taciz etti

23.11.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul Avcılar'da taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, bir sapık tarafından taciz edildi. 12 yaşındaki kız çocuğuna dokunan tacizcinin yaptığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tacize uğrayan kişi şoke olarak kaçmaya başlarken şaşkına dönen aile tacizciye tepki gösterdi. Polis ekipleri, tacizcinin yakalanması için araştırma başattı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’dan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra taciz şoku yaşadı.

TAKSİ BULMAK İÇİN YÜRÜRKEN TACİZ EDİLDİLER

Taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, kendilerini takip eden bir şüphelinin tacizine uğradı. Aileyi takip eden şüpheli, önce sözlü tacizde bulunduğu ailenin 12 yaşındaki kızına fiziki müdahalede bulundu. Taciz karşısında aile şok olurken, annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.

BELEDİYE ARABASINI DURDURARAK YARDIM İSTEDİLER

Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi. Karakola giden aile, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TACİZ ANI KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde anne ile 2 kızının ellerinde bavullarla yürüdükleri görülüyor. Bu sırada kendilerini takip eden şahsın bir anda 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde annenin tepki gösterdiği zanlının olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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İHA

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