Avcılar'da iğrenç olay! Evine üç erkek çocuğu davet etti, mutfakta istismar etmek istedi...

Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti. Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.'ye cinsel istismarda bulunmak istedi. Çocuğun bağırarak tepki vermesinin ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi. Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.'yü linç etmek istedi. Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

TUTUKLANDI

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli sorguya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sıkı güvenlik önlemleri arasında götürüldü. Savcılıktaki ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu. (DHA)

