HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'da iki kadının laf atma kavgası sonrası sokak karıştı! O anlar kamerada

Avcılar'da iki kadının laf atma kavgası sonrası sokak karıştı! O anlar kamerada

01.06.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da banka şubesi önünde sırada bekleyen kadınlar arasında laf atma konusunda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eşine küfredildiğini öne süren bir kişinin de karıştığı kavga caddeye taştı. Kavga, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Avcılar'da iki kadının laf atma kavgası sonrası sokak karıştı! O anlar kamerada

Avcılar, Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'ndeki banka şubesi önünde saat 15.00 sıralarında sıra bekleyen iki kadın arasında laf atma konusunda başlayan tartışmada kadınlar birbirlerine hareket ve küfretmeye başladı.

Tartışan kadınlardan birisinin hakaret etmesi üzerine yanında bulunan adam da eşine kimsenin küfredemeyeceğini belirterek kavgaya karıştı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen caddeye taşan kavgaya çevredeki esnaf müdahale ederek tarafları ayırdı.

KAVGA ANI KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine sevk edilen polis de kalabalığı dağıttı. Kavgayı gören ve müdahale eden dönerci ustası Vedat Aydın, başı örtülü kadının tartıştığı kadının küfretmeye başladığını bunun üzerine gerginliğin büyüdüğünü söyledi. Kavga anları ise kameralara yansıdı.

"AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ"

Pideci Abdullah Barış da, "Banka sırası beklerken kadınlar arasında bir münakaşa oldu. Kadın karşı tarafa ağza alınmayacak küfürler etti. Adam karısına küfredilince el kaldırdı. Yoldan geçen biri ne olduğunu anlamadan 'Kadına nasıl el kaldırırsın' diyerek müdahale etmeye kalkınca kavga büyüdü" dedi. (DHA)

Untitled-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıBakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Avcılar

En Çok Okunan Haberler

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bikinili poza yorum yağdı: Babanı kaybettin!

Bikinili poza yorum yağdı: Babanı kaybettin!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.