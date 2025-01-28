HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı! 3 yaralı

Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı! 3 yaralı

28.01.2025 06:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da bir iş yerine silahlı saldırı neticesinde 3 kişi yaralandı.

Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı! 3 yaralı

Olay, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine içeride müşterilerin olduğu anda, olay yerine hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan üç müşteri yaralandı. İş yerinin yaklaşık 10 gün kadar önce açıldığı öğrenildi. Silah seslerini duyan vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Aile tartışmasında katliam yaptı! Eve gelen polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı

Aile tartışmasında katliam yaptı! Eve gelen polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı

Tam 110 milyon TL dolandırdılar! 7 ilde operasyon

Tam 110 milyon TL dolandırdılar! 7 ilde operasyon

Evde yangın çıkınca bebeğini camdan atarak kurtardı!

Evde yangın çıkınca bebeğini camdan atarak kurtardı!

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Kendine güveniyorsa 100 bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilir'

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Kendine güveniyorsa 100 bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.