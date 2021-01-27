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Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

27.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü sağlamak için 15 Ocak'tan itibaren İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmesine rağmen, bu eşleştirmeyi yapmayanlar işlemlerin yapıldığı merkezlerde kuyruklar sürüyor.

İBB tarafından İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından 15 Ocak'tan itibaren İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmesine rağmen, bu eşleştirmeyi yapmayanlar işlemlerin yapıldığı merkezlerde kuyruklar sürüyor.

AVCILAR'DAKİ KUYRUK

Avcılar Merkez Üniversite durağındaki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusü önündeki İstanbulkart İşlem Merkezi'nin önünde mesai saatinden önce başlayan ve gün boyu aralıksız devam eden uzun kuyruğa rağmen HES kodunu ulaşım kartlarına eşleştirmek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kalmaktan yakındı.

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65 yaş üstündeki bazı yolcular da HES kodunu eşleştirmelerine rağmen İETT otobüsleri veya metrobüse binemediklerini söylediler.

(DHA)

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