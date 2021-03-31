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  4. Avcılar’da kahreden olay: Kamyonet minik Umut’un üzerinden geçti

Avcılar’da kahreden olay: Kamyonet minik Umut’un üzerinden geçti

31.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da 3 yaşındaki Umut, evinin önünde karşıdan karşıya geçerken kamyonetin altında kaldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan küçük çocuk, ambulansta hayatını kaybetti.

Avcılar’da kahreden olay: Kamyonet minik Umut’un üzerinden geçti

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Umut K. (3) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut’un akrabası yaşananları anlatarak, “Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş” dedi.

FECİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.’nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

(İHA)

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trafik kazası

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