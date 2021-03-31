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  4. Avcılar’da kahreden olay: Kamyonetin altında kalan küçük Hızır Ali feci şekilde can verdi

Avcılar’da kahreden olay: Kamyonetin altında kalan küçük Hızır Ali feci şekilde can verdi

31.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da 3 yaşındaki Hızır Ali Günden, evinin önünde karşıdan karşıya geçerken kamyonetin altında kaldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan küçük çocuk, ambulansta hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Hızır Ali Günden (3) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Hızır Ali, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Hızır Ali'nin akrabası yaşananları anlatarak, “Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş” dedi.

FECİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.’nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

(İHA)

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