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  4. Avcılar'da kaldırımdaki ağaca kapılı koruma! Gören dönüp bir daha baktı

Avcılar'da kaldırımdaki ağaca kapılı koruma! Gören dönüp bir daha baktı

22.02.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için hazırlık yapılan binanın önündeki ağacın zarar görmemesi için etrafına dört kapı yerleştirildi. Ağacın yanından geçenlerden bir bölümü alınan önlemi ilginç buldu. Çevredekiler ağacı korumak için alınan dört kapılı önlemi yerinde bulurken, bir bölümü ise, bunun etkili olamayacağını savundu.

Avcılar'da kaldırımdaki ağaca kapılı koruma! Gören dönüp bir daha baktı

Ambarlı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki üç katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yeni bina yapılması için başvuru yapıldı. Binada oturanlar evlerini boşalttı. Bir tarafı bariyer ile kapalı olan ancak diğer bölümünde hiçbir önlem alınmayan binanın önündeki kaldırım üzerinde bulunan ağacın, önümüzdeki günlerde yapılacak yıkım çalışmalarından etkilenmemesi amacıyla 'kapılı önlem' alındı. Binadan sökülen dört kapı, ağacın çevresine çakıldı. Ağacın yanından geçenlerden bir bölümü alınan önlemi ilginç buldu. Çevredekiler ağacı korumak için alınan dört kapılı önlemi yerinde bulurken, bir bölümü ise, bunun etkili olamayacağını savundu.

(DHA)

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Avcılar
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