HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'da kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Avcılar'da kaza: 1'i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 07:10 | Son Güncelleme

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce yol kenarındaki beton taşlara ardından da trafik ışıklarının olduğu direğe çarparak devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Firüzköy Bulvarında sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemediği 34 VK 9257 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki beton taşlara çarpan araç çarpmanın etkisiyle takla atıp trafik ışığının olduğu direğe çarptı. Direği deviren araçta sürücü bulunduğu yerde sıkışırken yanındaki yolcu ise hafif yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bulunduğu yere sıkışan sürücü çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari araç çekici yardımıyla, aracın devirdiği trafik ışıklarının direği ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Yanlış uygulama birçok hastalığa sebep oluyor!Yanlış uygulama birçok hastalığa sebep oluyor!

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağında kocasının 100 kez tecavüzüne uğradı!
Sokağa çıkma yasağında kocasının 100 kez tecavüzüne uğradı!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
En çok vaka olan 5 ilden biri! Dudak uçuklatan 'korona' cezası
En çok vaka olan 5 ilden biri! Dudak uçuklatan 'korona' cezası
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bakan Koca'dan Rus aşısıyla ilgili flaş açıklama!
Bakan Koca'dan Rus aşısıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
İzmir'deki lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
İzmir'deki lunaparkta eğlence halatı koptu
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor
Türkiye açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Bahçede köpeğiyle oynadı diye komşusunun çocuğunu dövdü
Bahçede köpeğiyle oynadı diye komşusunun çocuğunu dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşını kutladı
Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.