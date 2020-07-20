Avcılar'da kızına tacize tanık olan baba böyle isyan etti

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 15 Temmuz'da meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. 8 yaşındaki M.N.A, evine gelerek dışarda bulunan patates satan kişinin kendisini arabasına çağırdığını ancak gitmediğini söyledi. Durumu annesine anlatırken evde bulunan babası Yusuf Alp ise pencereden dışarı baktığında evinin önünde seyyar satıcıyı gördü. Hemen mutfağa gidip satır alan Alp, dışarı çıkacağı sırada küçük kız, babasından önce dışarı çıktı. Bu sırada küçük kızı gören seyyar satıcı, para vereceğini söyleyerek aracına bindirmek istedi. Bu anlara tanık olan ve o an çılgına dönen baba Yusuf Alp seyyar satıcıya saldırdı. Elinden yaralanan satıcı, gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

"KOLUNDAN YARALADIM VE ARACI ÇALIŞTIRIP KAÇTI"

Olayı anlatan Baba Alp, "Kapının önünde oynuyormuş. Bu patatesçi, kızımı arabaya çağırmış. Eve gelen kızım annesine durumu anlatırken benim jeton düştü. Pencereden baktığımda bu kişiyi ve arabayı gördüm. Mutfaktan satır aldım. Dışarı çıkarken kızım benden önce çıktı. Bu sırada seyyar satıcı kızıma, 'Gel arabaya, neden gelmiyorsun' diyerek bir tomar parayı kızıma uzattı. Onu gördüğümde kendimi kaybettim" dedi.