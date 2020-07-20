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Avcılar'da kızına tacize tanık olan baba böyle isyan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Avcılar'da kızına taciz girişimine tanık olan baba, seyyar satıcıyı satırla elinden yaraladı. Olay yerinden kaçan seyyar satıcı gittiği hastanede gözaltına alındı. Şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösteren baba Yusuf Alp, "Bu kişinin tutuklanmasını istiyorum. Karşıma çıkarsa kötü bir şey yapacağımdan korkuyorum" dedi.

Avcılar'da kızına tacize tanık olan baba böyle isyan etti

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 15 Temmuz'da meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. 8 yaşındaki M.N.A, evine gelerek dışarda bulunan patates satan kişinin kendisini arabasına çağırdığını ancak gitmediğini söyledi. Durumu annesine anlatırken evde bulunan babası Yusuf Alp ise pencereden dışarı baktığında evinin önünde seyyar satıcıyı gördü. Hemen mutfağa gidip satır alan Alp, dışarı çıkacağı sırada küçük kız, babasından önce dışarı çıktı. Bu sırada küçük kızı gören seyyar satıcı, para vereceğini söyleyerek aracına bindirmek istedi. Bu anlara tanık olan ve o an çılgına dönen baba Yusuf Alp seyyar satıcıya saldırdı. Elinden yaralanan satıcı, gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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"KOLUNDAN YARALADIM VE ARACI ÇALIŞTIRIP KAÇTI"

Olayı anlatan Baba Alp, "Kapının önünde oynuyormuş. Bu patatesçi, kızımı arabaya çağırmış. Eve gelen kızım annesine durumu anlatırken benim jeton düştü. Pencereden baktığımda bu kişiyi ve arabayı gördüm. Mutfaktan satır aldım. Dışarı çıkarken kızım benden önce çıktı. Bu sırada seyyar satıcı kızıma, 'Gel arabaya, neden gelmiyorsun' diyerek bir tomar parayı kızıma uzattı. Onu gördüğümde kendimi kaybettim" dedi.

"Elimdeki satırla saldırdım" diyen Alp, "O sırada kolundan yaraladım ve aracı çalıştırıp kaçtı. Benim sesimi duyun. Cumhurbaşkanımdan aile bakanımdan içişleri bakanımdan ricam Allah rızası için tutuklanmasını istiyorum. Kızıma bakarak konuşamıyorum. Yemiyorum içemiyorum. Eşimin yüzüne bakamıyorum. O günden sonra işe de gitmiyorum. Kızımın nöbetini tutuyorum. Daha önceden de benzer olaydan kaydı mevcutmuş. Bu kişinin tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu

DHA

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