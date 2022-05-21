HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avcılar'da kokunun nedeni belli oldu! Kahreden manzara: 10 gündür evinde ölü kalmış

Avcılar'da kokunun nedeni belli oldu! Kahreden manzara: 10 gündür evinde ölü kalmış

21.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da meydana gelen kahreden olayda 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen Yunis Irmak ölü bulundu. Konu ile ilgili konuşan Yunis Irmak'ın komşuları “Bazen kokular geliyordu ama içeride cenaze olduğunu bilmiyordum. Ben iki senedir buradayım, adamın yüzünü bile görmedim. Kimi kimsesi yok, 4-5 aydır kirayı veremiyormuş. Ev sahibi çıkartacağız demişti. Bize söyleseydi bakardık, aç mı açıkta mı?” şeklinde konuştu.

Avcılar'da kokunun nedeni belli oldu! Kahreden manzara: 10 gündür evinde ölü kalmış

Avcılar’da 60 yaşlarında bir şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümü, gelen kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.
Olay, gündüz saatlerinde Denizköşkler Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, dairesinde tek yaşayan 60’lı yaşlardaki Yunis Irmak’ın evinden koku yayılmaya başladı. Kokunun kaynağını merak eden Irmak’ın komşuları durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine apartmana giden polis ekipleri, Irmak’ı evinde ölü olarak buldu. Olay yerine incelemeye gelirken, Irmak’ın cesedi cenaze aracına yerleştirildi. Yunis Irmak’ın ölüm nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili emniyet güçlerinin araştırması devam ediyor.

Screenshot_15

“4 -5 AYDIR KİRAYI ÖDEYEMİYORMUŞ, KİMİ KİMSESİ YOK”

Konu ile ilgili konuşan Yunis Irmak'ın komşuları “Bazen kokular geliyordu ama içeride cenaze olduğunu bilmiyordum. Ben iki senedir buradayım, adamın yüzünü bile görmedim. Kimi kimsesi yok, 4-5 aydır kirayı veremiyormuş. Ev sahibi çıkartacağız demişti. Bize söyleseydi bakardık, aç mı açıkta mı?” dedi.

Olay hakkında konuşan mahalle sakini Cevdet Karabulut, “Adam tek başınaymış. 10 gündür evinde ölü kalmış. Kimsesi yokmuş. Gelen kokudan polislere haber vermişler” diye konuştu.

Screenshot_16

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadını dövene engel olmak istediler! Başlarına gelmeyen kalmadıKadını dövene engel olmak istediler! Başlarına gelmeyen kalmadı
Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdıSelçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı
Binali Yıldırım'a sürpriz tepki: Vallahi millet perişan!Binali Yıldırım'a sürpriz tepki: Vallahi millet perişan!
Anahtar Kelimeler:
Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'

Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'

Polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi

Polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi

Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti

Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti

İlginizi Çekebilir

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.