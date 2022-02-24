Avcılar'da komşu kabusu! ''Hepiniz öleceksiniz'' yazmıştı bu kez evi ateşe verdi

Avcılar'da Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta 4 katlı binanın üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hasan İ. geçen pazartesi günü paspas ve sayaç kutularını yakarak komşularına yaşattığı dehşeti bugün de sürdürdü. Önceki gün saat 20.30 sıralarında evine gizlice girdikten sonra giysilerini üst üste yığıp üç tüpü açarak ateşe veren Hasan İ. kaçarken, yangın komşuların kovalarla su taşıması ve itfaiyeye haber vermesi ile söndürüldü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde kısmen zarara yol açan ve daha önce küçük çocuğu ve eşi tarafından terk edilen Hasan İ.'yi bulamadı.

YİNE GELDİ, YAKTI, KAÇTI

Bugün sabah erken saatte yine gelen Hasan İ. kimseye görünmeden 4'üncü kattaki daireye girdi. Odalardaki eşyaların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren Hasan İ. kaçtı. Dubleks evden yükselen dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi eve merdivenli araç ve açık kapıdan girerek yangını söndürdü. Evdeki bütün eşyalar yandı, daire kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri de elinden yaralanırken, binanın önüne gelen ambulansta müdahalede bulunuldu.

'HEPİNİZ ÖLECEKSİNİZ'

Kaçak kullandığı elektriğin 18 Şubat'ta kesilmesi üzerine komşularına düşmanlık beslediği, duvarlarına 'Hepiniz öleceksiniz' diye yazdığı belirtilen Hasan İ.'nin yakalanabilmesi için çalışmalar sürdürülürken, komşuları can güvenlikleri bulunmadığını bu kişinin mutlaka en kısa sürede yakalanmasını beklediklerini söyledi. Bina sakinlerinden Ramazan Baskan günlerden bu yana bu kişinin yakalanmasını çaresizlik içerisinde beklediklerini ifade etti. Karşı binada oturan ve bugünkü yangını itfaiyeye bildiren Fatma Çulcu, "Oradaki yangın, patlama bizi bile etkileyebilir. Yakalanması gerek" diye konuştu.

(DHA)

