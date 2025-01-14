HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'da korku dolu anlar! Elektrik panosu patlayınca tüm bina panik içinde dışarı kaçtı...

Avcılar'da korku dolu anlar! Elektrik panosu patlayınca tüm bina panik içinde dışarı kaçtı...

14.01.2025 10:08
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik panosunda peş peşe patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Binadakilerin kısa süreli panik yaşadığı yangın büyümeden söndürüldü. Yangın ve patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta bulunan beş katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda dün akşam saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi ve alevli şekilde yanmaya başladı.

ISTANBUL--AVCILARDA-ELEKTRIK-PANOSUNDA-_514385_152258

Çevredekiler ve binanın birinci katında oturanlar korku ile binadan uzaklaştı. İtfaiyeye haber verilirken, alev alan elektrik kutusundaki yangına çevredekiler müdahale etti.

ISTANBUL--AVCILARDA-ELEKTRIK-PANOSUNDA-_514378_152258

YENİ PATLAMALARA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Gelen itfaiye ekibi kabloları keserek olası yeni patlama ve yangını önledi. Ekipler, bina içerisinde tehlikeli bir durum olup olmadığını kontrol etti. Patlamaların ardından binada elektrikler kesildi. Binadakiler soğuk havada elektriksiz kaldı.

ISTANBUL--AVCILARDA-ELEKTRIK-PANOSUNDA-_514376_152258

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
patlama Avcılar elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ismi hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündemde

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ismi hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündemde

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Suriye'de yaşananlar, asgari ücret, emekli maaşları oyları nasıl etkiledi! Son ankette çarpıcı sonuçlar: Biri artmadı, diğeri geriledi

Suriye'de yaşananlar, asgari ücret, emekli maaşları oyları nasıl etkiledi! Son ankette çarpıcı sonuçlar: Biri artmadı, diğeri geriledi

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.