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Avcılar'da korkunç olay! 6 aylık bebek 4 yaşındaki kardeşinin kucağından kayıp düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da 6 aylık bir bebek iddiaya göre 4 yaşındaki kardeşinin kucağından kayarak 3 kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Avcılar'da korkunç olay! 6 aylık bebek 4 yaşındaki kardeşinin kucağından kayıp düştü

Akıllara durgunluk veren olay, Avcılar’daki Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir evin 3’üncü katında oturan iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y., komşularının ifadesine göre, son dönemde sık sık yaptığı gibi dün akşam saatlerinde de evdeki bazı eşyaları balkondan attı. Anne, sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak indi. Annesinin atılan eşyaları almak üzere evden ayrılmasından sonra bir görgü tanığının ifadesine göre, A.C.Y., kardeşi E. C. Y.’yi belinden tutarak, balkona çıkardı. Ayşe Y., oğlunun attığı mutfak eşyalarını toplarken, balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler bağırarak onu uyardı. Anne Ayşe Y. de bağırarak kardeşini içeri götürmesini isterken, A.C.Y., kucağındaki minik kardeşi E.C. Y.’yi tutamadı. Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören anne sinir krizi getirerek çığlıklar atarken, kanlar içerisindeki minik oğlu, sevk edilen 112 Acil ambulansı ile birlikte yakındaki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun ağır olduğu belirlenince zaman kaybetmeden Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıkları ve annenin ifadesine başvururken, anne hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturmaya başladı.

KOMŞULARININ DA DİKKATİNİ ÇEKMİŞ

Binada yaklaşık 5 yıldan bu yana oturduğu belirtilen ailenin, 4 yaşındaki çocuğunun sürekli evlerindeki eşyaları balkondan atmasından yakındığı buna bir çözüm bulamadığı belirtildi. Aynı binada oturan oto lastik tamircisi Korkmaz Özden, "Çocuk, sürekli her şeyi balkondan atıyordu. Evde ne bulursa; ayakkabı, pantolon, deterjanları, tencere, tava… Biz de binaya geçerken çekiniyorduk. Allah’tan arka tarafta oturuyorlardı. Ön tarafta otursalar, biz burada da iş yapamayız. Çok kötü yani.. Biz bir vatandaşlık görevi olarak düşündük nereye bildirelim, nasıl yapalım diye. Biz bir çare bulamadık kendi kendimize. Çocuk, bir gün önce de evdeki eşyaları atıyordu. Cenazemiz var. Üst kattaki komşumuz vefat etti, araştırma yapamadık. Yaklaşık 5-6 senedir burada oturuyorlardı. Bizim hanım ile yukarıdaki komşunun hanımı götürdüler hastaneye. Hatta babasına da ulaşamadılar. Çocuğun babasının ağabeyini aradım. Bebeğin beyninde hasar varmış.” dedi.

Aynı lastikçide çalışan bir başka kişi de, “Çocuk, mutfaktaki malzemeleri atmış. Annesi onları toplamaya çıkarken o da kardeşini atıyor” diye konuştu.

(DHA)

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Avcılar bebek

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