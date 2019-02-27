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Avcılar'da korkunç olay! Gören hemen polis haber verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 08:15 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da 1’inci kattaki evinin dış cephesine uzanarak tamirat yapmak isteyen kişi, dengesini yitirince düşerek öldü.

Avcılar'da korkunç olay! Gören hemen polis haber verdi

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki binanın girişe yakın bölümde yerde kanlar içerisinde bir kişi olduğunu görenler hemen polise haber verdi.

Sevk edilen 112 ekipleri yerde kanlar içerisinde cansız yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Bu kişinin evinin dış cephesinde spatula ile tamirat yapmak isterken düşen Ömer Kurt olduğunu belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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Olayı duyunca gelen Kurt’un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

(DHA)

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istanbul Avcılar polis ömer kurt

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