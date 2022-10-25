Avcılar'da korkunç olay! İçinde bulunduğu evi ateşe verdi... 'İntihar edecekmiş'

Olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Dört katlı binanın giriş katından duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Avcılar itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak girerken, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada evin içerisinde bulunan, madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öne sürülen B.R.E., itfaiye erlerine saldırarak yangını söndürmelerini engellemeye çalıştı. İtfaiye erleri gelen polislerin de yardımı ile B.R.E.'yi kapı önüne çıkardı.

Evde bulunan ve yangının söndürülmesine karşı çıkan kişi, adeta sürüklenerek binadan uzaklaştırarak ekip otomobilinin yanına götürüldü. Ardından da ambulansa alındı.

''İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ''

İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken büyük ölçüde boş olan evin içindeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekibi yangının büyük olasılıkla sıvı yakıt dökülerek çıkarıldığı üzerinde duruyor. Aynı binada oturan bir vatandaş, "İki gün önce kendisi ile konuştum. Bir kardeşi daha cezaevinde. O da yeni çıkmıştı. Annesi de onu terk edince bunalıma girmişti. Babasının yanına gitmesini söyledim. İntihar edeceğini söyledi" dedi.

(DHA)

