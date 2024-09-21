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  4. Avcılar'da metrobüsler çarpıştı: 2 yaralı

Avcılar'da metrobüsler çarpıştı: 2 yaralı

21.09.2024 10:26
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İstanbul Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirildi.

Avcılar'da metrobüsler çarpıştı: 2 yaralı

Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme istikametinde seyreden bir metrobüs önündeki metrobüse arkadan çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza Avcılar’daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında gerçekleşti.

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2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Avcılar kaza
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