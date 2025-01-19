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  4. Avcılar'da nikah dairesi önünde silahlı saldırı! Yeni evlenen çift ve yakınlarına kurşun yağdırdılar

Avcılar'da nikah dairesi önünde silahlı saldırı! Yeni evlenen çift ve yakınlarına kurşun yağdırdılar

19.01.2025 20:50
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İstanbul Avcılar'da nikahlarının ardından salondan ayrılmak için kapıya çıkan gelin ve damat ile yanlarındaki yakınlarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın yakınlarından biri yaralanırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüphelilerden biri nikah salonunun yakınındaki bir ara sokakta yakalandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da nikah dairesi önünde silahlı saldırı! Yeni evlenen çift ve yakınlarına kurşun yağdırdılar

Olay saat 17.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Avcılar Belediyesi Nikah Dairesi önünde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen bir çift ile yakınları, nikahın kıyılmasının ardından salonun kapısına çıktı.

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RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, yeni evlenen çift ve yakınlarına silahla rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

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Ekiplerin kontrollerinde, damadın yakınlarından ismi öğrenilemeyen bir kişinin bacağından vurularak yaralandığı belirlendi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Şüphelilerden Muhammet B., nikah salonuna yakın bir ara sokakta yakalandı. Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avcılar silahlı saldırı nikah
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