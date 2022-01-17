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  4. Avcılar’da okulda 'kız kurtarma' operasyonu! Gözyaşlarına boğuldular

Avcılar’da okulda 'kız kurtarma' operasyonu! Gözyaşlarına boğuldular

17.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da hafta sonu şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Hafta sonu kursundan sonra yemek yiyen 2 kız öğrenci, zil çalmasını duymayıp okulda mahsur kaldı. Korkup gözyaşlarına boğulan kızlar itfaiyeyi aradı. Mahsur kalan kızlar, bir görevlinin yönlendirmesiyle içeriden kapıyı açıp dışarı çıktı. Uzun süre gözyaşı döken kızları polis ekip arabasıyla evine bıraktı. İşte şaşkına çeviren olayın detayları!

Avcılar’da okulda 'kız kurtarma' operasyonu! Gözyaşlarına boğuldular

Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda dün akşam 17.15 sıralarında yaşandı. Cumartesi günü kurs sonrası yemeğe dalan 2 kız çocuğu bir süre sonra okulun kapandığını fark edip dışarıya çıkmaya çalıştı. Kızlar okulun kapılarının kapandığını görünce büyük şok ve korku yaşadı.

Kızlar, cep telefonu ile kendilerini kurtarması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, okulda camda ağlayarak kendilerini bekleyen kızları önce bir süre teselli etti.

Kızlar yan okula yönlendirilerek içeriden açılan başka bir kapıyı açarak dışarı çıktı. Korkudan gözyaşlarına boğulan 2 kız olay yerine gelen polis tarafından ekip otosu ile evlerine bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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