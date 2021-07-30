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  4. Aynı pazar, aynı manzara! Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile tepsili operasyon

Aynı pazar, aynı manzara! Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile tepsili operasyon

30.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da semt pazarı kurulan caddeye park edilen ve sürücüsüne bir türlü ulaşılamayan otomobil, pazarcılar tarafından lastiklerinin altına metal tepsi konularak, halatla çekildi. Pazar esnafı daha önce de arabasını pazar ortasında bırakan başka bir kişinin aracını, ''3 tişört alana 1 otomobil bedava'' şeklinde espri yaparak yolun ortasına taşımıştı.

Aynı pazar, aynı manzara! Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile tepsili operasyon

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde otomobil olduğunu gördü. Esnaf, buradaki binada oturanların kapısını çalarak aracın sahibini sordu.

Otomobil üzerinde herhangi bir telefon numarası bulamayan pazarcılar, sahibine ulaşamadıkları aracın çekilmesi için polis ve Avcılar Belediyesi zabıtasına haber verdi. Saat 10.00'a kadarki tüm çabalar sonuç vermedi.

YİNE AYNI PAZAR

Aracın trafik dosyasındaki iki telefon numarasından birisinin kullanılmadığı, birisinin ise cevap vermediği görüldü. Bir pazarcı, 3 hafta önce de benzer olayla karşılaştıklarını o tarihte yaptıkları "3 tişört alana 1 otomobil bedava" esprisini gerçek zanneden sürücünün aracını buraya bırakmış olabileceğini dile getirdi.

Avcılar’daki pazarda ilginç anlar! ''3 tişört alana otomobil bedavaAvcılar’daki pazarda ilginç anlar! ''3 tişört alana otomobil bedava"

LASTİKLERİN ALTINA METAL TEPSİ KONULDU

Pazarcılar geçici çözüm olarak, aracın ucundan kaldırıp, lastiklerinin altına metal tepsiler yerleştirdi. Böylece otomobili ortaya iterek, tezgahlarını yerleştirmeye başladı. Günün ilerleyen saatlerinde pazara gelenlerin sayısının artacağı göz önüne alınarak, çareler arandı. Bir pazarcı forklift getirip aracı biraz havaya kaldırarak, ön lastiklerinin altına büyük plastik kapakları yerleştirdi. Daha sonra arka lastiklerin jantlarına halatlar bağlandı. Pazarcılar, arka lastiklerinin altına metal tepsi, ön lastiklerinin altına da lastik kapaklar yerleştirdikleri aracı hemen yakındaki bir binanın otoparkına kadar çekip, iterek kaldırdı. Pazarcıların tezgahların ortasındaki otomobili halatlarla çektiğini görenler şaşırdı. Pazarcıların güç birliğini her yerde göstermesini isteyen bir esnaf, "Seyit Onbaşı'nın torunlarıyız. Birlik olsak neler yapmayız ki" dedi.

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(DHA)

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Avcılar
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