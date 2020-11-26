HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar’da polisin uyardığı maskesiz kadından şaşırtan cevap: Allah beni koruyor

Avcılar’da polisin uyardığı maskesiz kadından şaşırtan cevap: Allah beni koruyor

26.11.2020 15:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avcılar’da polisin uyardığı maskesiz kadından şaşırtan cevap: Allah beni koruyor

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Avcılar’da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler denetlenirken, polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın, “Allah beni koruyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, bugünden itibaren 4 gün boyunca başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetim yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından sigara içilmesi yasaklanan araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nin hemen önünde polis ekip araçlarından maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hoparlörlerle anons yapıldı. Resmi polis ekipleri ardından Marmara Caddesi’nde denetim yaparak özellikle maske ve mesafe kuralına ardından sigara içme yasağına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yaptı. Polisin maskesiz yürürken durdurduğu ve maskesini takma konusunda uyardığı kadın çantasından maskesini çıkarıp hemen takarken, “Neden maske takmıyorsunuz?” sorusuna, “Allah beni koruyor” dedi. Caddede sigara içen veya maskesiz dolaşanlar uyarılırken bir bölümü hakkında işlem yapıldı. Denetimler sürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Telefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezasıTelefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezası
Çekiliş sonuçları belli oldu! 14 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 14 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Dikkat çeken 'Arınç' detayı: Erdoğan konuşurken Soylu not aldı

Dikkat çeken 'Arınç' detayı: Erdoğan konuşurken Soylu not aldı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Bakan Akar'dan Batı'ya sert tepki: Suçu birbirlerine atma gayretindeler

Suçu birbirlerine atma gayretindeler

Telefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezası

Telefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezası

Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmedi

Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmedi

Karantinadaki oğluna ekmek götüren baba, tedbirlere uymayanları görünce gözyaşlarını tutamadı

Etrafına baktı, görünce ağlamaya başladı

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Bakan Koca'da açıklamıştı! Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.