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  4. Avcılar'da restorana kılıç, satır ve bıçaklı baskın!

Avcılar'da restorana kılıç, satır ve bıçaklı baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 13:08 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre Suriye uyruklu kişilerin işlettikleri öğrenilen restorandan sürekli yemek alarak 30 bin lira borçlanan Suriye uyruklu 4 kişi, kendilerinden para istenince restoranı kılıç, satır ve bıçakla basarak kasadaki 5 bin lirayı gasp etti. Restoran sahibinin şikayeti üzerine polisin yakaladığı 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Avcılar'da restorana kılıç, satır ve bıçaklı baskın!

Olay, geçen yıl Haziran ayında Avcılar'da bulunan bir restoranda meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2015 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu Mohammed Hüseyin, 2016 yılında Avcılar'da restoran açtı. İddiaya göre, restorana dadanan yine Suriye uyruklu olan kişiler, sürekli olarak restorandan yemek yiyip veresiye yazdırdılar. Borçları 30 bin lira olduğunda restoran sahibi Mohammed Hüseyin, yeğenini gönderip bu kişilerden ödeme yapmalarını istedi. Bunun üzerine bu kişiler, satır ve bıçakla restoranı bastı. Şüpheliler, kasadaki 5 bin lirayı da gasp ederek restorandan ayrıldı.

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TUTUKLANDILAR

Restoran sahibinin şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliler Mahmoud Alhamdan, Mjd Alziba, Wail El Necar, Yasir El Muhammet'i yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Restoran sahipleri; tutuklu bulunan şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde sürekli olarak kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar restoran baskın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Al san suriyeli kardeşler.. 151 bin kardesde kapıya dayandı... ver mehteri veeeeer
KRALIMIZIN MİSAFİRLERİ CINGAR ÇIKARTMIŞ OLSUN NASILSA KRALDA CINGAR ÇIKARTMADA RAKİPSİZDİR DÜNYADA
verecen bunları esede görecek anyayı yada konyayı
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