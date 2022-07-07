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  4. Avcılar'da sabaha karşı korku dolu anlar! 7 tekne alev alev yandı

Avcılar'da sabaha karşı korku dolu anlar! 7 tekne alev alev yandı

07.07.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da sabaha karşı korku dolu anlar yaşandı. Ambarlı sahilindeki balıkçı barınağında demirli bulunan 7 tekne alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının başladığı teknede bir kişi olduğu ve suya atlayarak kurtulduğu aktarıldı.

Avcılar'da sabaha karşı korku dolu anlar! 7 tekne alev alev yandı

Korkutan yangın, saat 04.45 sıralarında Ambarlı sahilinde meydana geldi. Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında demirli bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Yanan teknelerden biri motoru çalıştırılarak bölgeden açığa alınırken, barınağa bağlı teknelerdeki alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, denizde demirli teknelere müdahale etti. Teknelerden 7'si tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Teknelerin bağlı olduğu iskele de yangında önemli oranda hasar gördü.

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SUYA ATLAYARAK KURTULDU

Kamil Kocakuru isimli tekne sahibi, "Bazıları balıkçı, bazıları da normal tekne. Yangın başlayan teknede biri vardı. Ama attı kendini suya. Biz müdahale ettik ama bir şey yapamadık. Motoru çalıştırırken yangın çıktı herhalde. Adam yandı mı bilmiyoruz" dedi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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yangın Avcılar
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