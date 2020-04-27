Avcılar'da şaşırtan görüntü! Ağaçlar papağanla doldu

Daha çok tropik bölgelerdeki doğal ortamda yaşayan, Türkiye’deki yaban hayatında da görülen iki türden biri olan İskender papağanları, hafta sonunda Avcılar D-100 yakınındaki 3 ağaçtan ayrılmak bilmedi. Genellikle Pakistan, Afganistan ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde yaşayan, soğuğa dayanıklı, 48- 58 santimetre büyüklüğündeki, kırmızı gagalı yeşil tüylü papağanları fark edenler gün boyu onları seyretti. Özgür Kesler, birkaç günden bu yana 14-15 papağanın çam ağaçlarından ayrılmadığını, evden çıkamayan tüm komşuların gün boyu onları izlediğini söyledi. Kesler, “Bu papağanlar sıkıntılı koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu. Bütün komşularımız onları seyre daldı. Sadece 3 ağaçta kendilerine yuva yapmışlar. Sürekli buradalar. Komşularımız ağacın altına su ve yem bırakıyor. Bu moral sokak sakinlerimize yetti. Çam kozalaklarının iç kısımlarını yiyip, dışını atıyorlar. Buraya gelmelerinin nedeni sokağa çıkma yasağı ile gelen sessizlikten olabilir. Komşularımız bunların burada çoğalabileceğini söylüyorlar” dedi.