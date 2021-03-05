Avcılar'da şaşkına çeviren açılış! Türkçe ve Arapça müziği eşliğinde halay çekildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi.

TÜRKÇE VE ARAPÇA MÜZİKLER ÇALINDI

İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı. Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi.

HALAY VE MÜZİKLİ EĞLENCEYE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

(DHA)

