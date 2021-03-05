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  4. Avcılar'da şaşkına çeviren açılış! Türkçe ve Arapça müzik eşliğinde halay çekildi

Avcılar'da şaşkına çeviren açılış! Türkçe ve Arapça müzik eşliğinde halay çekildi

05.03.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Avcılar'da şaşkına çeviren açılış! Türkçe ve Arapça müzik eşliğinde halay çekildi

Avcılar'da polis, kontrollü normalleşme ile faaliyetlerine başlayan restoranın açılışında yapılan müzikli, palyaçolu, halaylı gösteriye, 'Sosyal mesafe kurallarına' uyulmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Polisin uyarısı üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi.

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TÜRKÇE VE ARAPÇA MÜZİKLER ÇALINDI

İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı. Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi.

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HALAY VE MÜZİKLİ EĞLENCEYE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

(DHA)

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