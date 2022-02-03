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  4. Avcılar'da silahlı saldırı dehşeti! Kafede kurşun yağdırdı

Avcılar'da silahlı saldırı dehşeti! Kafede kurşun yağdırdı

03.02.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da bir kafede oturan Harun Öztürk, motosiklet kaskı takan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin bacağına isabet ettiği Öztürk hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Avcılar'da silahlı saldırı dehşeti! Kafede kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Harun Öztürk, kafede oturduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosiklet kaskı takan saldırgan 3 el ateş ederken mermiler Harun Öztürk'ün bacağına isabet etti. Saldırgan, birlikte geldiği arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Öztürk'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polisler kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Cadde üzerinde lokanta işleten Muhammed Bedevi, "Biz burada lokanta işletiyoruz. 2 defa ses duyduk. Kafenin içerisine girdim. Bir tane yaralı vardı. İçerdekilere ne olduğunu sordum. 2 kişi masada oturuyormuş ve birinin bacağına sıkıp kaçmışlar. Daha sonra da polis geldi. Yaralının durumunu tam olarak bilmiyorum ama ambulans gelip hastaneye götürdü" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar silahlı saldırı
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