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  4. Avcılar’da sokağa bırakılan araçtan dolayı kavga çıktı! Tencere kapağıyla böyle saldırdı

Avcılar’da sokağa bırakılan araçtan dolayı kavga çıktı! Tencere kapağıyla böyle saldırdı

15.11.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da sokak ortasına araba bırakma nedeniyle yaya ile sürücü arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda yaya, sürücüye tencere kapağıyla vurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay Denizköşkler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre pazara giden bir adam ile sürücü arasında arabayı sokak ortasına park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu. Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar ile yayanın sürücüye tencere kapağıyla vurması ve çevrendekilerin olayı ayırması görüldü.

(İHA)

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Avcılar
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