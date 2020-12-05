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  4. Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi! Bir kişi gözaltına alındı

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi! Bir kişi gözaltına alındı

05.12.2020 22:19 | Son Güncelleme:
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Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi! Bir kişi gözaltına alındı

Avcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saatlerinde yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi gözaltına alındı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da denetimlere katılırken "10 günde yüzde 40 vakalarda azalma var" dedi.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı akşam saatlerinde polis ekipleri Marmara Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetime Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da katıldı. Denetim sırasında aracı durdurulan bir kişinin GBT kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenilen kişi, polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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"YÜZDE 40 AZALMA VAR"

Denetime katılan ve açıklamalarda bulunan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "Sokağa çıkma kısıtlamasına esnafımızın çoğu uymuş durumda. Bazen saat karıştıranlar olabiliyor. Ekipler, ilçemize giriş yapan kişilere yönelik denetim yapıyor. Burası ilçemizin ana girişi bu nedenle bu noktada yoğun bir denetim yapılmakta. Yasakların faydalı olduğunu gördük. İlçemizde yeni yapılan tedbirler sonrası özelikle kafe restoranların kapanması sonrası birinci hafta yüzde 20, bu hafta ile birlikte 10 günde yüzde 40 vakalarda azalma var. Bu sevindirici ve önlemlerin etkili olduğunu göstermekte" dedi. (DHA)

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