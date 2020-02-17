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Avcılar'da sopalı, sandalyeli kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerini döner bıçağı, sopa ve sandalye ile öldüresiye darp etti. Kavgada gencin biri sopa kırılana kadar darp edilirken, birisi ise fırlatılan sandalyenin başına isabet etmesi sonucu baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yapılan müdahalenin ardından baygınlık geçiren kişi, Bakırköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avcılar'da sopalı, sandalyeli kavga!

Olay, 16 Şubat günü gece saat 04.30 sıralarında Avcılar Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde karşılaşan N.Y., A.Y., D.A., M.F., Ö.T., F.D., M.P. ve İ.K. isimli şahıslar gece henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tartışmaya başladı. Şahıslar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olanlar oldu.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sinirlerine hakim olamayan gençler, birbirlerine döner bıçağı, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Gençler birbirlerini adeta öldüresiye darp ederken, mahalle savaş alanına döndü. Birbirlerine saldıran gençler acımasızca aralarına aldıkları şahısları darp etti.

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YERDE ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Gençler kavgadan kaçmaya çalışan bir genci aralarına alarak yere düşürüp tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. Ardı arkasına sopalarla acımadan vuran gençler, yerdeki şahsın üzerinde sopa kırılana kadar vurmaya devam etti. Yerde acılar içinde kıvranan genç, bir anda şahısların dalgınlığından yararlanarak kaçarak uzaklaştı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yerde yatan şahıs darp edildiği sırada, N.Y. isimli şahıs uzaktan fırlatılan sandalyenin başına isabet etmesi sonucu bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise baygınlık geçiren N.Y.’ye müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından N.Y. Bakırköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında Firüzköy Polis Merkezine gelen M.P., Ö.T., F.D. isimli şahıslar çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ele geçirilen döner bıçağı ve yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Avcılar kavga

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yiyin birbirinizi cahil herifler
bu toplum insanlığını unuttu. Allah ıslah etsin ,bu toplumu.
Aferin girin birbirinize, iyice yozlaşalım , Merhametsiz insan topluluğu olalım bakalım ne olacak
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