Avcılar'da sopalı, sandalyeli kavga!

Olay, 16 Şubat günü gece saat 04.30 sıralarında Avcılar Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde karşılaşan N.Y., A.Y., D.A., M.F., Ö.T., F.D., M.P. ve İ.K. isimli şahıslar gece henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tartışmaya başladı. Şahıslar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olanlar oldu.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ



Sinirlerine hakim olamayan gençler, birbirlerine döner bıçağı, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Gençler birbirlerini adeta öldüresiye darp ederken, mahalle savaş alanına döndü. Birbirlerine saldıran gençler acımasızca aralarına aldıkları şahısları darp etti.

YERDE ACILAR İÇİNDE KIVRANDI



Gençler kavgadan kaçmaya çalışan bir genci aralarına alarak yere düşürüp tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. Ardı arkasına sopalarla acımadan vuran gençler, yerdeki şahsın üzerinde sopa kırılana kadar vurmaya devam etti. Yerde acılar içinde kıvranan genç, bir anda şahısların dalgınlığından yararlanarak kaçarak uzaklaştı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ



Yerde yatan şahıs darp edildiği sırada, N.Y. isimli şahıs uzaktan fırlatılan sandalyenin başına isabet etmesi sonucu bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise baygınlık geçiren N.Y.’ye müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından N.Y. Bakırköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında Firüzköy Polis Merkezine gelen M.P., Ö.T., F.D. isimli şahıslar çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ele geçirilen döner bıçağı ve yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

