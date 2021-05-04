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Avcılar'da trafik yoğunluğu

04.05.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 'Tam kapanmanın' 5'inci gününün akşamında Avcılar'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Avcılar'da trafik yoğunluğu

Küçükçekmece'den Avcılar yönüne saat 17.00'den itibaren giderek artan araç trafiği nedeniyle sürücülerin hızı zaman zaman 20 kilometrenin altına düştü. Araç yoğunluğu Küçükçekmece'den Avcılar'a kadar uzanan 5 kilometrelik yolda aralıksız devam etti. Benzer yoğunluk Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nden Küçükçekmece girişindeki yan yola kadar görüldü. Yoğunluğun iki yöndeki denetim noktalarında yolun kısa süreliğine yan yola verilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Mesai saatinin tamamlanması ile birlikte gelen metrobüslerden inen yolcular da üstgeçitlerde zaman zaman kalabalık oluşturdu. (DHA)

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Avcılar tam kapanma

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