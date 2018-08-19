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Avcılar'da vahşet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde evinde karısını silahla öldüren adam daha sonra intihar etti. Son dakika habere göre, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar cinayet

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