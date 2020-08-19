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  4. Avcılar'da 'yan bakma' kavgasında 2 kişi yaralandı

Avcılar'da 'yan bakma' kavgasında 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir grup genç arasında birbirlerine 'Yan bakma' iddiası ile çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Avcılar'da 'yan bakma' kavgasında 2 kişi yaralandı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan parkın yanında meydana geldi.

Bir grup genç, birbirlerine 'Yan baktıkları' iddiası ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, biri 17 yaşında iki genç çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki şüpheliyi gözaltına alırken, bacağından darbe alan kaldırıma oturtulan 17 yaşındaki yaralının bacağına pantolon kemeri geçirilerek kan kaybı önlenmeye çalışıldı.

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Birkaç dakika içerisinde gelen 112 Acil ekibi ilk müdahaleyi yaptığı iki yaralıları hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralanan genç, ambulansa yürüyerek bineceğini belirtirken, bacağındaki kemeri eliyle tutmayı sürdürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

DHA

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