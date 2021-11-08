Avcılar'daki antika, bit pazarı kapatıldı! Mahalleli ve müşteriler ikiye bölündü

Avcılar Belediye Başkanlığı aldığı kararla Ambarlı Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarını iki hafta önce kapattı. Kapatma kararından habersiz pazara alışveriş için gelenler, pandemi dönemindeki yasaklar dışında yıllardan bu yana açık olan, aradıkları her türlü ürünü bulabildikleri tezgahların yerinde olmadığını görünce şaşırdı. Esenyurt, Başakşehir, Beylikdüzü gibi ilçelerden gelenler pazarın neden kapatıldığını veya nereye taşındığını araştırmaya çalışırken kararı yadırgadıklarını söyledi.

"KARAR HİÇ GÜZEL OLMADI"

Burada yüzlerce kişinin alışveriş yaptığını, geçimlerini sağlamaya çalıştığını belirten kişilerden Aziz Gök, "Kapatma kararı hiç güzel olmamış. İnsanlar burada ikinci el eşya alıp satıyorlardı. Neden kapatıldığını hiç anlamadım. Çok anlamsız. Gereksiz buldum. Kendime ve çocuğa ayakkabı alacaktım" dedi. Esenyurt’tan geldiğini belirten İsmail Kamas, "Bu kararı alanların derdi nedir? İnsanlar burada alışveriş yapıyordu" dedi.

"BURADA AKŞAMA KADAR ÇAY SATIYORDUM"

Pazarın hemen yanındaki kafede çay içen müşterilerden biri ise, kapatma kararının yerinde olduğunu savunurken, "Mahalle içinde bit pazarı kurulur mu? Defalarca şikayette bulunduk, ciddiye alan olmadı. Örneğin ben nalburum. Bakıyorum, çalınan malımı burada buluyorum. Üstelik sakin mahallemiz pazar günü çok kalabalık oluyordu" dedi. Kafeyi işleten kadın da pazar günleri antika veya bit pazarı olarak nitelendirilen pazar alanında insan seli oluştuğunu anlatırken, "Doğrusu benim için çok kötü oldu. Burada akşama kadar çay satıyordum" diye yakındı.

Pazarın kapatılmasının yerinde olduğunu öne süren, ismini vermek istemeyen bir kişi aracından hırsızlık yapıldığını, çalınan 15 bin TL tutarındaki mallarının burada 3 bin TL’den satıldığını belirterek, "Kim bu kararı aldıysa Allah razı olsun" dedi. Aynı mahallede oturanlar pazarın kapatılmasının trafik bakımından iyi, ancak, aradıklarını bulabildikleri bir yerin kapatılmasından dolayı kötü olduğunu belirtirken, karara tepki gösteren bir kişi, "Burada cumartesi günü semt pazarı kuruluyor. Normal pazar kurulduğunda şikayet etmiyorlar mıymış? Domates-biber satılırken rahatsız olmayanlar ikinci el eşya satılırken mi rahatsız oluyorlarmış" diye tepki gösterdi.

"PAZARIN KAPATILMASI KÖTÜ OLDU"

Başakşehir’den eşi ve çocukları ile sabah erken saatte gelen Çetin Çalık, "Burada ikinci el çok enteresan, farklı şeyler satılıyordu. Kıyafetten, araç-gerece her şey vardı. Ben bugün olta takımı almaya gelmiştim. Pazarın kapatılması kötü oldu. Pazar günü bu tip pazarları gezmek ayrı bir eğlenceydi" dedi.

Bu arada internette pazarın yeniden açılması için imza toplama kampanyası başlatıldı.

AVCILAR BELEDİYESİ: ŞİKAYETLER VE TRAFİK NEDENİYLE KAPATILDI

Avcılar Belediyesi, pazar günleri Ambarlı Kapalı Semt Pazarı’nda kurulan Antika Ürünler Satış Pazarı’nın çevrede oturanların şikayeti ve trafik sorunu nedeniyle kapatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ambarlı Kapalı Semt Pazarı’nda kurulan Antika Ürünler Satış Pazarı; çevredeki vatandaşların şikayeti, bölgedeki kaldırımlara yapılan yasak park, pazarın trafik sıkışıklığına neden olması, açılış ve kapanış saat kurallarına uyulmaması ve kovid önlemlerine dikkat edilmemesi nedeniyle kapatılmıştır."

Kaynak: DHA



