HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'daki görüntü infial yaratmıştı! Olayın aslı çok farklı çıktı

Avcılar'daki görüntü infial yaratmıştı! Olayın aslı çok farklı çıktı

05.02.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da sokak ortasında tartıştığı kadını zorla araca bindiren kişinin o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı. Polis ekipleri, kadının bindirilip götürüldüğü aracı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası olayın arka planı çok farklı çıktı. Araçta bulunan S.A. (25) isimli kadının restorandan çıktıktan sonra alkollü olmasından dolayı A.A. (36) isimli erkek arkadaşını çağırdığı ve bu sırada yolda alkolün etkisiyle aralarında tartışma yaşandığını tespit edildi.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde, sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, bir kadın ile erkek sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kişi tartıştığı kadını zorla araca bindirdi. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi ancak kadını araca bindiren kişi, araçla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, olay yerinden giden aracı bulmak için çalışma başlattı.

ALKOLLÜ OLMASINDAN DOLAYI ERKEK ARKADAŞINI ÇAĞIRMIŞ

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmalarda, araçta bulunan S.A. (25) isimli kadının restorandan çıktıktan sonra alkollü olmasından dolayı A.A. (36) isimli erkek arkadaşını çağırdığı ve bu sırada yolda alkolün etkisiyle aralarında tartışma yaşandığını tespit etti.

DARP YA DA ALIKOYMA GİBİ BİR OLAY YAŞANMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince karakola götürülen kişilerin beyanları doğrultusunda, alıkoyma ya da darp gibi herhangi bir olayın yaşanmadığı öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek'te ünlü kafeteryadaki dehşet anları kameradaBebek'te ünlü kafeteryadaki dehşet anları kamerada
14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı
Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan'ın Çırağan'daki düğününden ilk kareler geldi! Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan kimdir?

Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan'ın Çırağan'daki düğününden ilk kareler geldi! Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan kimdir?

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

İlginizi Çekebilir

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.