Avcılar'daki görüntü infial yaratmıştı! Olayın aslı çok farklı çıktı

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde, sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, bir kadın ile erkek sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kişi tartıştığı kadını zorla araca bindirdi. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi ancak kadını araca bindiren kişi, araçla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, olay yerinden giden aracı bulmak için çalışma başlattı.

ALKOLLÜ OLMASINDAN DOLAYI ERKEK ARKADAŞINI ÇAĞIRMIŞ

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmalarda, araçta bulunan S.A. (25) isimli kadının restorandan çıktıktan sonra alkollü olmasından dolayı A.A. (36) isimli erkek arkadaşını çağırdığı ve bu sırada yolda alkolün etkisiyle aralarında tartışma yaşandığını tespit etti.

DARP YA DA ALIKOYMA GİBİ BİR OLAY YAŞANMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince karakola götürülen kişilerin beyanları doğrultusunda, alıkoyma ya da darp gibi herhangi bir olayın yaşanmadığı öğrenildi. (İHA)

